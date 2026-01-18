Disagio giovanile a Caravaggio | 699 interventi e 269 minorenni identificati

Nel bilancio 2025 della polizia locale di Caravaggio si evidenzia un’attenzione particolare alla prevenzione del disagio giovanile, con 699 interventi e 269 minorenni identificati. Questi dati riflettono l’impegno delle forze dell’ordine nel monitorare e affrontare i problemi emergenti tra i giovani, nell’obiettivo di favorire un ambiente più sicuro e supportivo per tutta la comunità locale.

Caravaggio. Dati alla mano è senz'altro la prevenzione al disagio giovanile l'attività che caratterizza il bilancio 2025 della polizia locale. Dal report emerge un presidio sul territorio sempre più serrato, confermato dai 699 interventi complessivi, dai 18 controlli organizzati e dai 269 minorenni identificati nelle aree considerate più critiche. Un'attività svolta in sinergia con l'Arma dei carabinieri, con interventi mirati nelle piazze e nelle vie frequentate abitualmente dai gruppi di giovani. L'azione della polizia locale si è concentrata sul controllo diretto e sulla conoscenza dei gruppi di minori che stazionano in città, considerata il primo strumento di prevenzione per intercettare comportamenti violenti, episodi di bullismo, atti provocatori verso gli adulti, possesso e consumo di sostanze stupefacenti.

