Disabilità e trasporti Blindato in casa Mezzi pubblici fantasma e diritti negati

Il tema dei trasporti pubblici per le persone con disabilità evidenzia criticità ancora presenti nel sistema. Nonostante le normative, come l’articolo 26 della Legge 10492, garantiscano diritti specifici, molte persone incontrano difficoltà nell’accesso e nell’utilizzo dei mezzi pubblici. Questa realtà pone l’accento sulla necessità di un’attenzione continua e di interventi concreti per rendere più effettivi i servizi di trasporto inclusivi e accessibili a tutti.

Trasporti pubblici e disabilità. Non sempre tutto fila liscio e quello che dovrebbe essere un servizio garantito dalle leggi, si veda l'articolo 26 della Legge 10492, diventa un frutto proibito. La testimonianza di Raffaele Goretti, componente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ne è la dimostrazione. "Dopo un problema articolare che mi ha costretto a non poter più usare l'auto - racconta Goretti - ho cercato l'alternativa nei mezzi di trasporto su cui potevo salire stando seduto sulla mia sedia a ruote. Ricerca vana, per insufficienza numerica e frequenza nella periferia di Perugia.

