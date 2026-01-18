Diretta gol Serie A LIVE | ancora in equilibrio Milan Lecce

Segui in tempo reale la diretta Gol della 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti sui risultati, le principali azioni e le formazioni. Questa pagina offre una panoramica completa di tutte le partite, con sintesi, tabellini e cronaca LIVE, per rimanere sempre informato sugli sviluppi del campionato italiano.

Calciomercato Fiorentina: nuova idea dalla Premier League, i Viola pensano di riportarlo in Italia! Chi è ora il grande obiettivo Camarda Lecce, Sticchi Damiani rivela: «Con 20 giorni di riposo può rientrare. Per noi non è cambiato nulla, potrà.» Calciomercato Milan, Tare esce allo scoperto: «Rinnovo Maignan e Camarda, ecco cosa succede. Sull'acquisto di un nuovo difensore.» Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray. E in entrata. Torino, Cairo post Roma: «Zapata assente? Il mercato non c'entra. Obrador è arrivato a Torino» – VIDEO Calciomercato Fiorentina: nuova idea dalla Premier League, i Viola pensano di riportarlo in Italia! Chi è ora il grande obiettivo Roma, Dybala nella storia della Serie A: l'argentino tocca quota 200.

Diretta gol Serie A LIVE: in campo Milan Lecce

Segui in tempo reale le principali partite della 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su risultati, tabellini e cronaca live. La nostra copertura include sintesi dettagliate, moviole e analisi delle sfide più importanti, come Milan-Lecce. Rimani aggiornato sulle partite in corso e scopri tutto ciò che serve conoscere sulle gare del massimo campionato italiano.

Diretta gol Serie A LIVE: Como Milan 1-3, ancora Rabiot

Segui la diretta live della 16ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su Como-Milan, Napoli-Parma, Inter-Lecce e altre sfide. Forniamo sintesi, risultati, moviola e cronaca in tempo reale per rimanere aggiornato sugli incontri di campionato. Qui troverai tutte le informazioni principali per seguire le partite e i momenti salienti del torneo Enilive 20242025.

