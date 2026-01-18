Diretta gol Serie A LIVE | alle 12 | 30 Parma Genoa!

Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, tabellini e moviola. Alle 12:30, Parma affronta Genoa in una delle partite della 21ª giornata. La nostra copertura include sintesi, cronaca e approfondimenti su tutte le sfide del campionato, per un'informazione accurata e puntuale sulla stagione 20242025.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Ze Pedro, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane. A disp. Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Cabal 62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: alle 12:30 Parma Genoa! Diretta gol Serie A LIVE: alle 12:30 c’è Lecce Parma

Alle 12:30, si svolge la sfida tra Lecce e Parma, parte della 20ª giornata di Serie A. La diretta Gol offre aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, risultati, tabellini e cronaca live delle partite in programma, tra cui Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino. Segui le partite e le analisi per restare sempre aggiornato sugli sviluppi del campionato italiano. Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Pisa Parma 0-1. Alle 18 Udinese-Genoa La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. INTER-COMO 4-0 | HIGHLIGHTS | 14ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Parma-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com facebook #CagliariJuve diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE x.com

