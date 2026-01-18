DIRETTA Bologna-Fiorentina 0-1 gol annullato a Ndour ma segna subito Mandragora

Segui in tempo reale l'incontro tra Bologna e Fiorentina, con il risultato attuale di 0-1. Nonostante un gol di Ndour annullato, Mandragora ha già segnato per la squadra viola. Rimani aggiornato sugli sviluppi della partita e le azioni più importanti cliccando sul link.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA30' Il cross dalla bandierina viene intercettato da Ndour, che rimette in angolo. Sul nuovo traversone dalla bandierina la difesa della Fiorentina libera la propria area di rigore.29' Ancora felsinei in avanti: bel cross di Holm, Mandragora si rifugia in angolo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Diretta gol Serie A LIVE: Ndour sblocca Bologna Fiorentina, annullato il bis di Mandragora

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla 21ª giornata di Serie A, con sintesi, risultati e moviola delle principali partite, tra cui Bologna-Fiorentina e Pisa-Atalanta. La cronaca live offre un quadro completo dell’andamento delle sfide, permettendoti di rimanere informato sugli eventi più importanti del campionato in modo chiaro e preciso. Diretta gol Serie A LIVE: Ndour sblocca Bologna Fiorentina

Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 21ª giornata. In questa partita, Ndour ha aperto le marcature per il Bologna contro la Fiorentina. Ti proponiamo sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca live delle principali gare, tra cui Pisa-Atalanta, offrendo un quadro completo e aggiornato sul campionato in corso. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Bologna-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook Verona-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA #VeronaBologna #Verona #Bologna x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.