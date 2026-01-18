Diga nasce il comitato dei ’No’ | Errore storico

È nato il comitato dei ’No’ in risposta alla Diga, considerata un errore storico. Si evidenzia il rischio di un grande spreco di risorse pubbliche e di una decisione imposta dall’alto, senza adeguate valutazioni. La nascita di questa iniziativa mira a sensibilizzare su possibili conseguenze negative e a promuovere un confronto approfondito sui costi e benefici dell’opera.

"C’è il rischio concreto di un enorme spreco di risorse pubbliche e d’una scelta irreversibile calata dall’alto. Chiamo trasparenza, approfondimenti veri e un confronto pubblico reale sulla diga. Il futuro della valle dell’Enza non può essere deciso in stanze chiuse o in incontri di facciata". Queste le premesse della nascita del "Coordinamento per la tutela del torrente Enza", rete che riunisce associazioni ambientaliste, culturali e comitati contrari alla realizzazione della diga di Vetto. L’opera viene definita un "errore storico, capace di produrre danni irreversibili al territorio e di compromettere il futuro agricolo della valle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diga, nasce il comitato dei ’No’: "Errore storico" Leggi anche: Diga di Vetto, nasce il tavolo istituzionale: "Valorizza le voci dei Comuni" Leggi anche: Nasce il Comitato dei cittadini per la difesa del territorio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Diga della Lavagnina, avanza la bonifica. Pressing del comitato: “Garanzie anti-fanghi” - Casaleggio Boiro – Dopo un’estate di lavoro intenso, il traguardo della primavera 2026 è più vicino. ilsecoloxix.it Ventimiglia, nasce un comitato anti-dighe: “A rischio l’habitat naturale” - Ventimiglia – Nasce un comitato spontaneo per sollecitare risposte sulle tre dighe soffolte al vaglio della Regione, finalizzate a proteggere la piana di Latte. ilsecoloxix.it Il corso di perfezionamento "La supply chain del container" nasce in un momento di profonda trasformazione del porto ligure. L’ampliamento della diga foranea, la digitalizzazione dei terminal e lo sviluppo dell’intermodalità richiedono nuove competenze spec - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.