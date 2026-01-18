Diga nasce il comitato dei ’No’ | Errore storico

È nato il comitato dei ’No’ in risposta alla Diga, considerata un errore storico. Si evidenzia il rischio di un grande spreco di risorse pubbliche e di una decisione imposta dall’alto, senza adeguate valutazioni. La nascita di questa iniziativa mira a sensibilizzare su possibili conseguenze negative e a promuovere un confronto approfondito sui costi e benefici dell’opera.

"C’è il rischio concreto di un enorme spreco di risorse pubbliche e d’una scelta irreversibile calata dall’alto. Chiamo trasparenza, approfondimenti veri e un confronto pubblico reale sulla diga. Il futuro della valle dell’Enza non può essere deciso in stanze chiuse o in incontri di facciata". Queste le premesse della nascita del "Coordinamento per la tutela del torrente Enza", rete che riunisce associazioni ambientaliste, culturali e comitati contrari alla realizzazione della diga di Vetto. L’opera viene definita un "errore storico, capace di produrre danni irreversibili al territorio e di compromettere il futuro agricolo della valle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

