Difficile chiudere in zone turistiche come le nostre

Da ilrestodelcarlino.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiudere i supermercati nelle zone turistiche rappresenta una questione complessa, con implicazioni per il settore e i consumatori. Secondo Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, la proposta di chiusura domenicale rischia di riportare indietro di circa 15 anni il sistema commerciale locale, influenzando l'offerta e le abitudini di acquisto in un'area caratterizzata da un flusso costante di visitatori.

Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, chiudere i supermercati la domenica vorrebbe dire tornare indietro di 15 anni fa. Cosa ne pensa? "Ritengo che sia ormai difficile tornare indietro. E le ragioni sono tante. Prima di tutto bisogna considerare la vocazione turistica del nostro territorio: tenere i supermercati chiusi la domenica, sarebbe un problema nella nostra zona". In Romagna quali sono i fatturati registrati la domenica? "Il 50% di incassi dei supermercati si registra nel fine settimana. Per molti supermercati, dal punto di vista degli incassi, il sabato e la domenica sono giornate chiave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

difficile chiudere in zone turistiche come le nostre

© Ilrestodelcarlino.it - "Difficile chiudere in zone turistiche come le nostre"

Leggi anche: Controlli mirati a Como e nelle zone turistiche: oltre 200 persone identificate e denunce per droga e alcol

Leggi anche: Serie C | Livorno-Juventus Next Gen, le probabili formazioni. Venturato: "Partita difficile, dobbiamo sfruttare le nostre armi"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Difficile chiudere in zone turistiche come le nostre.

"Difficile chiudere in zone turistiche come le nostre" - Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, chiudere i supermercati la domenica vorrebbe dire tornare indietro di 15 anni fa. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.