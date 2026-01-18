Difficile chiudere in zone turistiche come le nostre.

Chiudere i supermercati nelle zone turistiche rappresenta una questione complessa, con implicazioni per il settore e i consumatori. Secondo Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, la proposta di chiusura domenicale rischia di riportare indietro di circa 15 anni il sistema commerciale locale, influenzando l'offerta e le abitudini di acquisto in un'area caratterizzata da un flusso costante di visitatori.

Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, chiudere i supermercati la domenica vorrebbe dire tornare indietro di 15 anni fa. Cosa ne pensa? "Ritengo che sia ormai difficile tornare indietro. E le ragioni sono tante. Prima di tutto bisogna considerare la vocazione turistica del nostro territorio: tenere i supermercati chiusi la domenica, sarebbe un problema nella nostra zona". In Romagna quali sono i fatturati registrati la domenica? "Il 50% di incassi dei supermercati si registra nel fine settimana. Per molti supermercati, dal punto di vista degli incassi, il sabato e la domenica sono giornate chiave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

