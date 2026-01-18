Diego Daddi ufficializza la nuova fidanzata dopo Elga Enardu | ‘Nessun tradimento’

Dopo settimane di speculazioni, Diego Daddi ha confermato ufficialmente la sua relazione con Barbara Santagati, condividendo una foto che testimonia il legame. L’ex protagonista televisivo ha chiarito che la relazione è nata senza alcun tradimento, mettendo fine a voci e supposizioni. Questa comunicazione rappresenta un passo importante per Daddi, che ora desidera condividere pubblicamente il suo nuovo percorso sentimentale.

La foto che ufficializza la relazione con Barbara Santagati. Dopo settimane di indiscrezioni, Diego Daddi esce allo scoperto. L'ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Barbara Santagati, accompagnata dall'emoticon di due mani che formano un cuore. Un gesto semplice ma inequivocabile: la relazione è ufficiale. Santagati, finalista di Miss Italia 2016, oggi è attrice e mamma di un bambino. Ha recitato nel film Anacronistico accanto a Enzo Iacchetti. "Non ho tradito Elga". Già nei giorni precedenti Daddì aveva voluto chiarire pubblicamente un punto centrale: «Non c'è stato alcun tradimento e Barbara non è amica di Elga», aveva dichiarato a Fanpage.

