Diego Baroni, 14 anni, è scomparso da San Giovanni Lupatoto, Verona. La sua assenza ha suscitato grande attenzione sui social, dove il post di ricerca è diventato virale. Dalla pallacanestro di A2 al volley di Superlega, lo sport si mobilita per rintracciare il ragazzo, evidenziando come l’unione e l'impegno possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Missing. Scomparso. Questa è la parola che negli ultimi sei giorni risuona collegata al nome di Diego Baroni. Del 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona) non si hanno più notizie dallo scorso lunedì, 12 gennaio. Le forze dell'ordine lo stanno cercando nel Veronese e anche a Milano, dove risulta l'ultimo collegamento del suo cellulare con una cella telefonica e dove, stando a quanto avrebbe detto ad un'amica incontrata per caso in stazione, che sarebbe andato. Ma al momento, il silenzio. Silenzio che contrasta con il rumore dei social che proprio nelle ultime ore hanno rilancio più volte l'hashtag "missing" legato alla foto di Diego dove si mostra con un volto sorridente e spensierato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Diego Baroni, lo sport si mobilità per trovare il 14enne scomparso. Dal basket di A2 al volley di Superlega, il post 'missing' diventa virale

Diego Baroni, si scava su TikTok per trovare il 14enne scomparso da 5 giorni: «Potrebbe aver pubblicato video con un altro profilo»

Diego Baroni, coinvolto nelle ricerche del 14enne scomparso da cinque giorni a San Giovanni Lupatoto, viene monitorato su TikTok. Si ipotizza che possa aver condiviso video tramite altri profili sul social cinese. La collaborazione tra le forze dell'ordine e le piattaforme digitali mira a raccogliere indicazioni utili per rintracciare il ragazzo e chiarire le circostanze della scomparsa.

Il 14enne Diego Baroni scomparso da sei giorni: si cercano tracce sui social, segnalati avvistamenti

Da sei giorni si cercano notizie di Diego Baroni, il ragazzo scomparso da San Giovanni Lupatoto. Le ricerche si concentrano anche su Milano, dove sono stati segnalati alcuni avvistamenti e il cellulare del ragazzo risulta localizzato. Restano in corso le indagini e gli appelli alla comunità per raccogliere eventuali informazioni utili.

Domani una camminata silenziosa per il 14enne scomparso nel Veronese. L'incontro per Diego Baroni alle 20 a San Giovanni Lupatoto #ANSA x.com

La comunità lupatotina si stringe a Diego Baroni: camminata e preghiera lunedì sera San Giovanni Lupatoto si ferma, cammina e prega. Lunedì 19 gennaio, alle 20.00, la comunità si ritroverà davanti al campo da calcio Battistoni per una camminata silenziosa - facebook.com facebook