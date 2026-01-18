?Diego Baroni il 14enne scomparso da 6 giorni | le ricerche senza esito e gli appelli disperati sui social La mamma | Aiutatemi a trovarlo

Da sei giorni, Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni, è scomparso da San Giovanni Lupatoto. Le ricerche, condotte con impegno, non hanno ancora prodotto risultati. La famiglia chiede aiuto attraverso appelli sui social media, sperando in una risposta. Continueranno le ricerche per rintracciare Diego e assicurarlo a casa in sicurezza.

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Missing. Scomparso. Questa è la parola che negli ultimi sei giorni risuona collegata al nome di Diego Baroni. Del 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona) non si hanno più notizie dallo scorso lunedì, 12 gennaio. Le forze dell'ordine lo stanno cercando nel Veronese e anche a Milano, dove risulta l'ultimo collegamento del suo cellulare con una cella telefonica e dove, stando a quanto avrebbe detto ad un'amica incontrata per caso in stazione, che sarebbe andato. Ma al momento, il silenzio. Silenzio che contrasta con il rumore dei social che proprio nelle ultime ore hanno rilancio più volte l'hashtag "missing" legato alla foto di Diego dove si mostra con un volto sorridente e spensierato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Domani una camminata silenziosa per il 14enne scomparso nel Veronese. L'incontro per Diego Baroni alle 20 a San Giovanni Lupatoto #ANSA x.com

La comunità lupatotina si stringe a Diego Baroni: camminata e preghiera lunedì sera San Giovanni Lupatoto si ferma, cammina e prega. Lunedì 19 gennaio, alle 20.00, la comunità si ritroverà davanti al campo da calcio Battistoni per una camminata silenziosa - facebook.com facebook