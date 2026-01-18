Di Paola | Risultato pesante Ma abbiamo lottato e costruito

Nonostante il risultato finale sia stato pesante, l'importante è il percorso fatto. Nel primo tempo, abbiamo dimostrato impegno e determinazione, lottando e costruendo azioni importanti. Questo atteggiamento testimonia il nostro spirito e la volontà di migliorare, anche di fronte a esiti sfidanti. Continueremo a lavorare con costanza, consapevoli che ogni passo avanti rappresenta un passo verso risultati migliori.

"Alla fine ciò che spicca è il risultato ma noi, specie nel primo tempo, abbiamo lottato e costruito". Per capitan Di Paola un pesante 3 a 0 non basta per cancellare tutto ciò che di buono è stato fatto dalla Vis nella prima metà di gara contro l' Arezzo. "Nel primo tempo oltre al gol, nato a mio parere da un fallo a metà campo, abbiamo concesso una sola ripartenza. Sapevamo di sfidare una squadra molto forte, forse la più qualitativa tra quelle affrontate finora. Nonostante ciò abbiamo cercato di mettere in campo tutti i nostri principi, mantenendo nella prima parte di gara il pallino del gioco.

De Paola stuzzica Allegri: «Il risultato conta, ma deve arrivare alla vittoria, sono 5 anni che non lo fa. Non si può più vincere nel suo modo, prima o poi dovrà fare questo» - facebook.com facebook

