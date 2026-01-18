Di Domenico Lega | Riconoscimento caregiver familiari priorità per il dipartimento disabilità

Maria Di Domenico, responsabile del Dipartimento Regionale Disabilità della Lega Abruzzo, esprime soddisfazione per l’approvazione del disegno di legge sul riconoscimento dei caregiver familiari, considerandolo una priorità per il dipartimento disabilità. La misura, promossa dal ministro Alessandra Locatelli, rappresenta un passo importante nel riconoscimento e nel sostegno delle figure che assistono i familiari con disabilità.

