Di Cataldo celebra 30 anni di Se adesso te ne vai | il 21 gennaio concerto a Roma
Massimo Di Cataldo torna al centro della scena musicale con due appuntamenti fondamentali: il nuovo singolo “Uno come me”, uscito il 5 dicembre, e l’arrivo del “Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour”, che debutterà il 6 gennaio per celebrare i trent’anni di uno dei brani più iconici della musica italiana. Un viaggio emozionante che attraverserà l’Italia e che il 21 gennaio farà tappa a Roma, al Teatro Golden, in una serata che per l’artista avrà inevitabilmente un valore speciale. Il singolo “Uno come me” segna il ritorno di Di Cataldo con un brano intenso, ricco di suggestioni letterarie e musicali.🔗 Leggi su Funweek.it
“Se adesso te ne vai”: Massimo Di Cataldo con e i suoi 30 anni di emozioni
Mercoledì 14 gennaio alle ore 21.00, il Teatro Dehon di Bologna ospiterà Massimo Di Cataldo in occasione del suo tour invernale
Farà tappa questa sera alle 21 al Teatro Dehon di via Libia Massimo Di Cataldo per il suo tour invernale ' 30 anni di emozioni ', presentato in occasione dei suoi oltre tre decenni di carriera
