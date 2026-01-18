Di Carlo Rianimiamo Bussi sulla chiusura della Rianimazione nell' ospedale di Popoli | Grave quanto affermato dalla Asl

Di Carlo di Rianimiamo Bussi commenta la recente comunicazione della Asl di Pescara sulla chiusura della Rianimazione dell’ospedale di Popoli, sottolineando l’importanza di precisare la situazione e di valutare attentamente le implicazioni di questa decisione.

«In merito alle dichiarazioni rilasciate in questi giorni, in particolare da parte della Asl di Pescara, sulla chiusura definitiva della Rianimazione dell’ospedale di Popoli ritengo doveroso fornire alcuni chiarimenti e precisazioni. Si leggono affermazioni secondo cui da anni la Rianimazione di Popoli non avrebbe più accettato pazienti rianimatori. Tale dichiarazione, oltre a essere di per sé grave, sottintende implicitamente un fatto ancora più serio: che in questi anni siano stati effettuati ricoveri impropri. Se così fosse, ci troveremmo di fronte a una vera e propria auto-ammissione di criticità gestionali che nulla hanno a che vedere con presunti limiti strutturali o normativi del reparto». 🔗 Leggi su Ilpescara.it

La replica della Asl sull'ospedale di Popoli: "La Terapia intensiva post-operatoria è prevista dalla normativa"

La Asl di Pescara ha precisato che la terapia intensiva post-operatoria presso l’ospedale di Popoli è prevista dalla normativa vigente. La struttura, secondo l’ente, non ha subito chiusure né ridimensionamenti, contrariamente a quanto dichiarato da alcune fonti locali. La comunicazione mira a chiarire la situazione e a rassicurare sulla continuità delle prestazioni sanitarie offerte nel presidio.

Leggi anche: Il direttore generale della Asl nel cantiere dell'ospedale di Popoli per chiedere celerità all'impresa