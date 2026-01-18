derby dai punti pesanti

Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione si disputano diversi derby di rilievo. Tra questi, spiccano le sfide Santerenzina-Follo e Canaletto Sepor-Beverino, incontri che promettono interessanti confronti tra le squadre in corsa per obiettivi importanti. Questi derby rappresentano momenti significativi del torneo, offrendo agli appassionati occasioni di confronto e spettacolo nel contesto della stagione in corso.

Tante sfide al cardiopalma nella second giornata di ritorno di Promozione. Tra tutte spiccano i derby Santerenzina-Follo e Canaletto Sepor-Beverino dall'altra. La prima, in programma oggi alle 15 al 'Falconara', terrà con il fiato sospeso visto che i padroni di casa continuano a navigare in acque basse, mentre gli ospiti sono decisi a sfruttare l'occasione per continuare a sognare i playoff. "Di fronte avremo un Follo che, dopo la pausa, ha ripreso come dove aveva lasciato – spiega il mister deI biancoverdi Gabriele Sabatini – è una squadra che concede poco, solida, con un'organizzazione di gioco importante, oltre a vantare la miglior difesa.

