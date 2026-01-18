Denunciano un omicidio ma sono i responsabili | indagati a Prato due pakistani

A Prato, due cittadini pakistani sono indagati per aver denunciato un omicidio di cui sarebbero responsabili. L’episodio riguarda un regolamento di conti all’interno delle reti di traffico di esseri umani, che ha portato alla morte di Ijaz Ashraf, 26 anni, ucciso con un cavo elettrico e abbandonato lungo l’autostrada M7 in Ungheria.

PRATO – Un brutale regolamento di conti interno alle reti del traffico di esseri umani si è concluso con l’omicidio di Ijaz Ashraf, 26enne pakistano ucciso per strangolamento con un cavo elettrico e abbandonato lungo l’autostrada M7 in Ungheria. L’indagine, condotta dalla procura di Prato, ha svelato una trama di inganni e messinscena che ha portato all’incriminazione proprio di chi, inizialmente, si era presentato agli inquirenti come amico preoccupato. Il 6 settembre 2023, due connazionali della vittima, identificati come Alfa e Beta, avevano denunciato la scomparsa di Ashraf, indirizzando i sospetti verso un terzo socio pakistano con cui la vittima gestiva il trasporto di migranti verso l’Austria e la Germania su una vecchia Mercedes Classe C. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Gli investimenti truffa. I due indagati denunciano il terzo. Ma per il giudice è una calunnia

Leggi anche: Indagine sull'alluvione, 12 tecnici indagati. Rifondazione comunista: "Dove sono i responsabili politici?"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cinisello Balsamo, Graziella Carretta morta dopo essere stata investita: denunciato 60enne per omicidio stradale e omissione di soccorso; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara; Travolta e uccisa da un pirata della strada: morta Gabriella Carretta, denunciato un uomo.

La scomparsa di Federica Torzullo: la Procura procede per omicidio Pubblichiamo per intero il comunicato ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CIVITAVECCHIA: Civitavecchia, 17 gennaio 2026 La premessa. La denuncia di - facebook.com facebook