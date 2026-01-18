Debutta il Comitato del No | Giustizia riforma sbagliata È un attacco alla magistratura

È stato presentato ieri mattina a Reggio Emilia il Comitato provinciale per il No alla riforma Nordio sulla giustizia. Il gruppo critica la proposta, definendola un attacco alla magistratura e una riforma sbagliata che potrebbe compromettere l’equilibrio e l’indipendenza del sistema giudiziario. La nascita del Comitato segna un passo importante nel dibattito pubblico sulla questione, coinvolgendo cittadini e professionisti del settore.

Si è presentato ieri mattina davanti al palazzo di giustizia il Comitato provinciale di Reggio Emilia per il No alla riforma Nordio sulla giustizia. "Dopo l’ufficializzazione del Comitato nazionale che si è tenuta a Roma il 10 gennaio scorso – informa la Cgil – la mobilitazione si cala ora sul territorio con la costituzione di un ampio Comitato promosso e formato da diverse associazioni espressione della società civile, nonché da formazioni e partiti politici della provincia reggiana". Il sindacato critica le date fissate per la consultazione, il 22 e 23 marzo: "Si tratta di una decisione che punta a strozzare i tempi della campagna elettorale per evitare che l’opinione pubblica sia adeguatamente informata sui danni di questa pessima riforma costituzionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Debutta il Comitato del No: "Giustizia, riforma sbagliata. È un attacco alla magistratura" Leggi anche: Nasce il Coordinamento Abruzzo del comitato 'Giusto Dire No': "La riforma Nordio è sbagliata per magistratura e cittadini" Leggi anche: “Riforma della giustizia? Un attacco alla magistratura”: Gratteri e Parodi (Anm) spiegano il loro no – Video La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Debutta il Comitato del No: Giustizia, riforma sbagliata. È un attacco alla magistratura; Separazione delle carriere, il comitato “Si Separa” debutta a Cosenza: «Basta fake news sulla giustizia» ·; Il comitato per il no alla riforma della giustizia; Referendum sulla riforma della Giustizia, il comitato “SìSepara” debutta a Cosenza. Debutta il Comitato del No: "Giustizia, riforma sbagliata. È un attacco alla magistratura" - Critiche alla data della consultazione: "Un disegno per ridurre i tempi della campagna elettorale". msn.com

REFERENDUM GIUSTIZIA, NASCE IL COMITATO DEL NO: “RIFORMA INACCETTABILE” - Nel video le interviste a: Mauro Sentimenti, Avvocato del Foro di Modena Alessandro De Nicola, Segretario Generale Cgil Modena Non una vera riforma della giustizia, ma una riforma della magistratura, ... tvqui.it

Referendum giustizia: via alla campagna per il “no” anche a Reggio. VIDEO - REGGIO EMILIA – Dalla Cgil all’Anpi, passando per Libera, Agende Rosse e associazione reggiana per la Costituzione. reggionline.com

Referendum giustizia, Grosso (Comitato No): La politica con la riforma vuole evitare disturbi

