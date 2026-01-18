De Vrij sirene inglesi | questa big di Premier ha chiesto un prestito

La Premier League si interessa a Stefan de Vrij, attualmente all’Inter. Secondo Football Insider, il Newcastle United avrebbe avviato i primi sondaggi per il difensore olandese, che potrebbe lasciare il club nerazzurro già in questa finestra di mercato. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un possibile trasferimento nel prossimo futuro.

Si muove anche la Premier League attorno al futuro di Stefan de Vrij. Secondo quanto riportato da Football Insider, il Newcastle United ha effettuato i primi sondaggi per il difensore dell’Inter, che potrebbe lasciare Milano già in questa finestra di mercato. Il centrale olandese, 33 anni, ha trovato meno spazio nella prima parte di stagione e sta valutando soluzioni che gli garantiscano maggiore continuità, anche in ottica Mondiale. Solo pochi giorni fa De Vrij era stato a un passo dall’ Al-Hilal, ma l’operazione con il club saudita è saltata nelle fasi finali. L’interesse del Newcastle nasce dall’emergenza difensiva che sta colpendo i Magpies. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Napoli, Marianucci potrebbe partire in prestito: De Vrij profilo ideale per la difesa a tre?

Il Napoli si prepara a valutare le prossime mosse di calciomercato in difesa, con attenzione particolare alla possibile partenza di Luca Marianucci in prestito. Tra le opzioni sul tavolo, De Vrij emerge come profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.