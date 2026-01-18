De Luca torna a Salerno caccia e umilia il sindaco

De Luca torna a Salerno e si confronta con il sindaco, suscitando reazioni diverse nella città. La visita si inserisce in un contesto politico complesso, che coinvolge le dinamiche di potere e le relazioni istituzionali. La vicenda evidenzia come la politica locale sia spesso al centro di attenzione e discussione pubblica, riflettendo le tensioni e le sfide di un’amministrazione in evoluzione.

«Si vive una volta sola, ma si governa tutta la vita», ripeteva la macchietta televisiva di un noto politico degli anni Ottanta, guarda caso anche lui di sinistra, nella trasmissione di successo "Drive In". Vincenzo De Luca potrebbe farselo stampare come epitaffio sulla tomba quando, si spera il più in là possibile nel tempo, arriverà il fatidico giorno, che lo coglierà inevitabilmente su una poltrona di potere. Nell'ultimo numero di cabaret che è diventato ormai il suo consueto messaggio del venerdì, uno dei cavalli di battaglia della parodia che Maurizio Crozza fa di lui, l'ex governatore campano ha lanciato il suo grido di battaglia: «La ricreazione è finita».

Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, annuncia le dimissioni per riprendere immediatamente il suo ruolo di primo cittadino, a breve distanza dal suo incarico di presidente della Regione Campania. Con un ritorno già pianificato, De Luca si prepara a ricoprire nuovamente la carica di sindaco, segnando un nuovo capitolo nella sua lunga esperienza amministrativa. Si dimette il sindaco di Salerno e torna Vincenzo De Luca: si ricandida per la quinta volta

Il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, si è dimesso, aprendo la strada a una possibile nuova candidatura di Vincenzo De Luca. Quest'ultimo, già alla quinta corsa, potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di primo cittadino. La decisione di Napoli modifica gli equilibri politici locali, mentre si attende l'eventuale ufficializzazione della candidatura di De Luca per le prossime amministrative.

