DAZN si aggiudica i diritti di trasmissione della FIFA Women’s Champions Cup 2026

DAZN si è aggiudicata i diritti di trasmissione della FIFA Women’s Champions Cup 2026™ a livello globale, ad eccezione di Brasile, Cina, Marocco, Regno Unito e Repubblica d’Irlanda. Negli Stati Uniti, la piattaforma trasmetterà esclusivamente le semifinali. Questa collaborazione garantirà la visibilità delle partite decisive del torneo, offrendo agli appassionati un accesso diretto e affidabile alle competizioni più importanti del calcio femminile.

Il torneo sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma di DAZN, confermando l'impegno dell'azienda nel rendere il calcio accessibile ai tifosi di tutto il mondo. La prima edizione della FIFA Women's Champions Cup™ si svolgerà dal 28 gennaio al 1° febbraio all'Emirates Stadium dell'Arsenal, dopo aver riunito i migliori club femminili di ogni confederazione per competere per un prestigioso trofeo internazionale. Grazie a DAZN, tutte le partite saranno disponibili gratuitamente, confermando l'impegno della piattaforma nel rendere il calcio femminile accessibile a tutti i tifosi. La giornata del 1° febbraio all'Emirates Stadium vedrà disputarsi la finale per il terzo posto e la finale, dove sarà incoronata la prima squadra campione intercontinentale.

DAZN offre la possibilità di seguire gratuitamente la FIFA Women's Champions Cup 2026 in streaming. Le semifinali si terranno il 28 gennaio e la finale il 1° febbraio a Londra. Un'occasione per gli appassionati di calcio femminile di seguire le partite più importanti della competizione senza costi aggiuntivi. La trasmissione in diretta garantisce un accesso semplice e immediato a tutti gli eventi principali del torneo.

