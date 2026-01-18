Dazi Macron risponde a Trump | La Ue usi il bazooka

Il recente scambio tra Donald Trump e Emmanuel Macron evidenzia le diverse strategie adottate nei confronti dell’Europa. Mentre l’ex presidente americano ricorre spesso ai dazi come leva di pressione, il presidente francese suggerisce l’uso di strumenti più decisi, come il “bazooka”. Questa dinamica riflette le diverse sensibilità e approcci delle due nazioni nell’affrontare le questioni commerciali e diplomatiche con l’Unione Europea.

Roma, 18 gennaio 2026 – Un doppio riflesso pavloviano. Se Donald Trump quando non ottiene qualcosa dall’Europa minaccia subito i dazi, Emmanuel Macron risponde subito con il buon vecchio bazooka. Il presidente francese ieri ha deciso di rispondere al fuoco con il fuoco, ventilando l’idea di attivare lo strumento anticoercizione dell’Unione Europea, meglio conosciuto come “bazooka“. Se Washington tasserà chi difende la Groenlandia, l’Europa attiverà un meccanismo che consente il congelamento immediato dell’accesso ai propri appalti pubblici e il blocco degli investimenti americani. Una rappresaglia economica chirurgica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Groenlandia, Macron risponde a Trump “Minacce dazi inaccettabili”

Il recente scambio tra la Francia e gli Stati Uniti sulla questione dei dazi evidenzia l'importanza di mantenere un dialogo aperto e rispettoso tra le nazioni. La posizione della Francia sottolinea l’impegno nel tutelare la sovranità e l’indipendenza degli Stati, in un contesto globale in continua evoluzione. In questo articolo si analizzeranno le dichiarazioni ufficiali e le implicazioni di questa disputa commerciale. Leggi anche: "Dazi se non riduce il deficit con l'Ue”. Ora Macron "copia" Trump e avverte la Cina La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Macron attacca Trump sulla Groenlandia Le minacce di dazi per la Groenlandia brandite da #Trump scatenano la risposta di #Macron. Dall'entourage del Presidente francese si fa sapere che Macron proporrà al Consiglio dell'Ue di attivare lo scudo anti-coercizione. Che cosa è Ricerca immagini di - facebook.com facebook #Groenlandia, #Macron chiederà lo strumento anticoercitivo #Ue in caso di #dazi #Usa x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.