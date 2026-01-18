La premier danese Frederiksen ha affermato che l'Europa non si lascerà intimidire dai ricatti, sottolineando l'unità del continente di fronte alle pressioni esterne. Un messaggio che ribadisce la determinazione dell'Unione Europea a mantenere la coesione e la stabilità, evidenziando l'importanza di un fronte compatto nelle sfide internazionali.

"Accolgo con favore i messaggi unanimi provenienti dal resto del continente: l'Europa non cedera' al ricatto". Lo ha dichiarato la premier danese Mette Frederiksen dopo aver parlato col cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer in seguito alle ultime minacce di dazi da parte del presidente Usa Donald Trump. "Il Regno di Danimarca gode di un notevole sostegno. Allo stesso tempo, e' diventato ancora piu' chiaro che questa questione si estende ben oltre i nostri confini. E' ancora piu' importante rimanere fermi sui valori fondamentali che hanno creato la comunita' europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dazi, la premier danese Frederiksen: "L'Europa non cederà al ricatto"

Il primo ministro danese Frederiksen chiede agli USA di cessare la pressione sulla Groenlandia

Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha richiesto agli Stati Uniti di interrompere le pressioni sulla Groenlandia, dopo le dichiarazioni di Donald Trump sulla necessità strategica di questa regione per gli Stati Uniti. La questione evidenzia le tensioni tra i due paesi riguardo alle influenze e alle competenze sulla vasta area groenlandese, importante sia dal punto di vista geopolitico che ambientale.

Trump torna alla carica sulla Groenlandia: «Ne abbiamo bisogno per la sicurezza». La premier Frederiksen sbotta: «Basta minacce, non siamo in vendita»

Donald Trump ha nuovamente espresso interesse per la Groenlandia, sottolineando la sua importanza strategica per la sicurezza degli Stati Uniti e dell’Europa. La premier danese Mette Frederiksen ha risposto con fermezza, respingendo le minacce e ribadendo che l’isola non è in vendita. La questione riflette tensioni geopolitiche e l’importanza crescente delle risorse e delle posizioni strategiche nell’Artico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Aumentare i dazi sarebbe “un errore“, ma tra Washington e Bruxelles c’è stato “un problema di comprensione e comunicazione“. La premier Giorgia Meloni torna a intervenire sul tema della Groenlandia e parlando coi giornalisti a Seul spiega di avere sentito - facebook.com facebook

"I #dazi di #Trump per la #Groenlanda un errore, ma poca chiarezza dall' #Europa". La premier italiana #Meloni al lavoro per "evitare la escalation e favorire il dialogo" x.com