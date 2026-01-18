Dazi 8 Paesi Ue | difenderemo sovranità

L'Italia si impegna a difendere la sovranità nazionale di fronte alle minacce tariffarie di otto Paesi dell'Unione Europea. Queste misure rischiano di compromettere le relazioni transatlantiche e di avviare una spirale di tensioni economiche. È importante trovare soluzioni che rispettino gli interessi di tutti, promuovendo il dialogo e la collaborazione internazionale.

15.07 "Le minacce tariffarie minano le relazioni transatlantiche e rischiano di innescare una pericolosa spirale discendente. Continueremo a rispondere in modo unito e coordinato. Siamo impegnati a difendere la nostra sovranità". Così Danimarca, Finlandia, Francia,Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito in un comunicato congiunto. Gli 8 Paesi dichiarano poi di essere solidali con il Regno di Danimarca e il popolo della Groenlandia in seguito alla minaccia del presidente Usa Trump di annettere l'isola artica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump: “Dazi del 25% sulle merci di tutti i Paesi che commerciano con l’Iran”. La Cina: “Difenderemo i nostri diritti e interessi”

Le recenti dichiarazioni di Trump e la posizione della Cina riflettono le tensioni internazionali legate alle restrizioni commerciali e alle pressioni sul regime iraniano. Dopo settimane di proteste e repressioni, l’Iran cerca di riconquistare spazio nella scena globale, mentre le risposte di Stati Uniti e Cina evidenziano il complesso scenario geopolitico che coinvolge il Medio Oriente e le potenze mondiali.

