David bocciato dai principali quotidiani sportivi La linea è chiara | l’attaccante canadese non ha convinto nessuno I voti

L’attaccante canadese David riceve valutazioni negative dai principali quotidiani sportivi dopo la partita in Sardegna. La sua prestazione non ha soddisfatto le aspettative, con voti insufficienti e giudizi critici. La sua performance viene analizzata nel contesto del match, evidenziando le aree di miglioramento e le difficoltà incontrate. Un'occasione per riflettere sulle scelte e sul ruolo del giocatore all’interno della squadra.

David, bocciatura unanime dai quotidiani dopo l'1-0 in Sardegna, il canadese prende tutti voti nettamente insufficienti. La trasferta in terra sarda si trasforma in un brusco e inatteso stop per la rincorsa della Juventus, ma sul banco degli imputati, più di ogni altro, finisce il terminale offensivo della squadra. La sconfitta per 1-0 rimediata contro il Cagliari all'Unipol Domus lascia strascichi pesanti non solo nella classifica, frenando le ambizioni di risalita, ma soprattutto nelle valutazioni individuali, dove Jonathan David crolla verticalmente. Il canadese colleziona una serie di giudizi negativi che non ammettono repliche, finendo dietro la lavagna come il peggiore in campo in assoluto.

