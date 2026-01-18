Dallo United al Milan | non solo Zirkzee è arrivata un’altra risposta

Negli ultimi mesi, il mercato del Milan ha visto l’ingresso di nuovi giocatori di rilievo, tra cui un attaccante e un difensore di grande esperienza. Oltre a Zirkzee, sono arrivati altri profili di livello, alcuni già noti alle grandi squadre di Serie A. Questi acquisti segnano un’ulteriore fase di rafforzamento per il club, con obiettivi chiari di competitività e crescita.

Un nome molto pesante, per ruolo e ingaggio, è finito in orbita rossonera ma anche di altre big di Serie A Un attaccante e un difensore. Queste sono state le richieste di Massimiliano Allegri alla sua società, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi su Calciomercato.it, con il ds Igli Tare al lavoro proprio per questi due profili. Al netto ovviamente di eventuali partenze, per cui al momento però non ci sono particolari segnali. In avanti il nome di queste ore è legato a un rientro, quello di Francesco Camarda dal Lecce. I club stanno parlando per una possibile risoluzione anticipata del prestito.

