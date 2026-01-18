Dall' Inghilterra l' autogol più goffo dell' anno | guardare per credere!

Durante la partita tra Stockport County e Rotherham United, valida per la League One inglese, si è verificato un autogol molto particolare. Giocata il 17 gennaio, questa azione ha attirato l’attenzione per la sua natura insolita e divertente. Un episodio che ha suscitato commenti tra tifosi e appassionati, rimanendo impresso come uno dei momenti più singolari della stagione. Ecco cosa è successo in quella partita.

Nella partita Stockport County vs Rotherham United di League One (terza serie inglese), giocata il 17 gennaio è successo un clamoroso autogol comico. Al 42' il portiere di casa Ben Hinchliffe ha calciato forte il pallone dalle mani per rinviare, ma ha centrato in pieno fondo schiena del difensore Joe Olowu: il rimbalzo ha scavalcato il portiere ed è finito in rete, regalando il momentaneo 1-1 ai Rotherham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dall'Inghilterra l'autogol più goffo dell'anno: guardare per credere! Clamoroso in Inghilterra, ecco l’autogol… dell’anno – Il video

Durante una partita di League One in Inghilterra, tra Stockport County e Rotherham United, si è verificato un autogol insolito, che sta attirando l'attenzione degli appassionati di calcio. Si tratta di un episodio raro e particolare, catturato in un video che sta circolando online. Di seguito, i dettagli e il video dell'evento che ha suscitato discussione tra gli spettatori.

