Dalle riforme alla giustizia i temi di Craxi in agenda

Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri e Difesa al Senato, ha ricordato a Hammamet la figura di Bettino Craxi, a 26 anni dalla scomparsa. Tra le sue priorità, le riforme e la giustizia restano temi centrali nell'agenda politica, riflettendo l’eredità e l’impegno del leader socialista italiano. Un’occasione per riflettere sul suo ruolo e sulle sfide attuali nel contesto nazionale e internazionale.

Stefania Craxi, presidente commissione Esteri e Difesa al Senato, ad Hammamet è stata commemorata la figura di suo padre a 26 anni dalla sua scomparsa. Che significato ha per lei questa ricorrenza con una partecipazione anche istituzionale che va oltre l'ambito familiare? «Ogni anno è una liturgia politica che matura nella consapevolezza del ruolo esercitato da Craxi nel contesto italiano e internazionale della seconda metà del '900. Bettino è morto in Tunisia da uomo libero in lotta contro l'ingiustizia terrena, e ricordarne la scomparsa non è solo un modo per tenere viva la memoria, ma un tentativo di sanare la frattura che ha lacerato il tessuto del nostro Paese.

