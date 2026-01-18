Dalle fiamme di Crans Montana alla luce della vita
Dalle fiamme di Crans Montana alla rinascita quotidiana, questa riflessione esplora come, anche nelle situazioni più difficili, sia possibile trovare una via di uscita e riappropriarsi della normalità. Un percorso di speranza e resilienza che mostra come, anche dopo momenti di crisi, si possa riscoprire la bellezza della vita di tutti i giorni.
Si può uscire dalle fiamme dell’inferno in una notte maledetta e rivedere la luce della vita di tutti i giorni come affacciandosi in Paradiso. Si possono riaprire gli occhi e passare dall’orrore del nulla alla meraviglia di esserci. C’è stato un prima, un durante e, purtroppo non per tutti, un dopo “Le Constellation” di Crans-Montana. Risvegliarsi e chiedere un po’ di normalità, come fosse un bicchiere d’acqua per togliere l’arsura; vedere rispalancarsi la finestra sul mondo e annusare avidamente gli odori di disinfettanti e medicinali dell’ospedale come fossero un profumo per cancellare il tanfo di bruciato del sotterraneo andato a fuoco per festeggiare in allegria l’anno nuovo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Crans-Montana, i proprietari del locale distrutto dalle fiamme rompono il silenzio
A poche ore dall’incendio che ha distrutto Le Constellation a Crans-Montana, i proprietari del locale hanno deciso di parlare per la prima volta. La tragedia della notte di Capodanno ha lasciato molte domande senza risposta, mentre emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell’incendio e le possibili cause. Qui di seguito, gli aggiornamenti più recenti sulla vicenda e le dichiarazioni ufficiali.
I 6 dispersi italiani nella strage a Crans-Montana: “Corpi resi irriconoscibili dalle fiamme”. Nessuna vittima già identificata
Sono ancora sconosciute le identità dei sei italiani dispersi nella tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio nel pub Le Constellation ha causato numerose vittime. Le condizioni dei corpi ritrovati sono state rese irriconoscibili dalle fiamme, e al momento nessuna vittima è stata ufficialmente identificata. La dinamica dell’incendio e le ricerche sono in corso, mentre il bilancio delle persone coinvolte continua a essere aggiornato.
Crans Montana. Testimonianza di una ragazza sopravvissuta. “ Ho invocato Gesù, non voglio bruciare “
PARTONO I DIVIETI --- Alla luce dei recenti e tragici fatti di Crans-Montana in Svizzera, il sindaco di Limone Piemonte ha disposto il divieto di utilizzo di fiamme libere e di articoli pirotecnici nei locali pubblici presenti sul territorio comunale, al fine di tutelare l’in - facebook.com facebook
#crans montana, #incendio in un ristorante di #madrid provocato da candele scintillanti: fiamme alte 2 metri, clienti evacuti x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.