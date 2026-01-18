Dalle fiamme di Crans Montana alla rinascita quotidiana, questa riflessione esplora come, anche nelle situazioni più difficili, sia possibile trovare una via di uscita e riappropriarsi della normalità. Un percorso di speranza e resilienza che mostra come, anche dopo momenti di crisi, si possa riscoprire la bellezza della vita di tutti i giorni.

Si può uscire dalle fiamme dell’inferno in una notte maledetta e rivedere la luce della vita di tutti i giorni come affacciandosi in Paradiso. Si possono riaprire gli occhi e passare dall’orrore del nulla alla meraviglia di esserci. C’è stato un prima, un durante e, purtroppo non per tutti, un dopo “Le Constellation” di Crans-Montana. Risvegliarsi e chiedere un po’ di normalità, come fosse un bicchiere d’acqua per togliere l’arsura; vedere rispalancarsi la finestra sul mondo e annusare avidamente gli odori di disinfettanti e medicinali dell’ospedale come fossero un profumo per cancellare il tanfo di bruciato del sotterraneo andato a fuoco per festeggiare in allegria l’anno nuovo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dalle fiamme di Crans Montana alla luce della vita

Crans-Montana, i proprietari del locale distrutto dalle fiamme rompono il silenzio

A poche ore dall’incendio che ha distrutto Le Constellation a Crans-Montana, i proprietari del locale hanno deciso di parlare per la prima volta. La tragedia della notte di Capodanno ha lasciato molte domande senza risposta, mentre emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell’incendio e le possibili cause. Qui di seguito, gli aggiornamenti più recenti sulla vicenda e le dichiarazioni ufficiali.

I 6 dispersi italiani nella strage a Crans-Montana: “Corpi resi irriconoscibili dalle fiamme”. Nessuna vittima già identificata

Sono ancora sconosciute le identità dei sei italiani dispersi nella tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio nel pub Le Constellation ha causato numerose vittime. Le condizioni dei corpi ritrovati sono state rese irriconoscibili dalle fiamme, e al momento nessuna vittima è stata ufficialmente identificata. La dinamica dell’incendio e le ricerche sono in corso, mentre il bilancio delle persone coinvolte continua a essere aggiornato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Crans Montana. Testimonianza di una ragazza sopravvissuta. “ Ho invocato Gesù, non voglio bruciare “

PARTONO I DIVIETI --- Alla luce dei recenti e tragici fatti di Crans-Montana in Svizzera, il sindaco di Limone Piemonte ha disposto il divieto di utilizzo di fiamme libere e di articoli pirotecnici nei locali pubblici presenti sul territorio comunale, al fine di tutelare l’in - facebook.com facebook

#crans montana, #incendio in un ristorante di #madrid provocato da candele scintillanti: fiamme alte 2 metri, clienti evacuti x.com