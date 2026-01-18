Dal Trentino all' olimpo della fisica mondiale | Francesco Fracchiolla ci spiega la rivoluzione della proton-arc
Dal Trentino all’attenzione internazionale, il dottor Francesco Fracchiolla, fisico del Centro di Protonterapia di Trento, ha contribuito alla realizzazione dei primi trattamenti clinici con la proton-arc therapy. Questa innovativa tecnica rappresenta un passo avanti nelle terapie oncologiche, grazie alla capacità di migliorare la precisione e l’efficacia degli interventi. Un progresso scientifico che pone le basi per future applicazioni nella cura del cancro.
Il trattamento, realizzato assieme al suo team del Centro di Protonterapia di Trento, è stato pubblicato in un articolo scientifico sulla rivista americana di fisica medica "Medical Physics". E Physics World lo ha riconosciuto come uno dei dieci lavori di fisica più importanti del 2025 C'è un trentino su cui il mondo della scienza ha messo gli occhi: stiamo parlando del dottor Francesco Fracchiolla, fisico trentino che, assieme ai colleghi del suo team del Centro di Protonterapia di Trento ha messo in atto i primi trattamenti clinici con la terapia ad arco di protoni. Un lavoro raccontato e pubblicato in un articolo scientifico sulla rivista americana di fisica medica "Medical Physics".
Dal Trentino all'olimpo della fisica mondiale: Francesco Fracchiolla ci spiega la rivoluzione della proton-arc.
