Dal prequel di Gomorra a Blade Runner | le migliori serie tv da non perdere

Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di novità per le serie TV, con produzioni attese e ritorni molto attesi. Dalle atmosfere intense di prequel di successo come Gomorra, a classici futuristici come Blade Runner, il panorama seriale offre una varietà di proposte per gli appassionati. Un momento di rinnovato interesse per il mondo della serialità, che continua a evolversi e a sorprendere il pubblico.

Life&People.it Il 2026 sarà l’anno delle grandi serie tv. L’arrivo del finale di Stranger Things a Capodanno ha aperto un nuovo capitolo della serialità evento, che è tornata al centro dell’attenzione registrando un’accoglienza entusiasta. Dopo stagioni segnate da rallentamenti produttivi e lunghi silenzi, le piattaforme online tornano a puntare in alto. Tra attesi ritorni, nuovi universi e operazioni di rilancio rivolte a generazioni differenti, il nuovo anno anticipa un panorama variegato e ambizioso. I titoli che lasceranno il segno riguardano sia produzioni italiane che internazionali, in cui convivono il grande racconto popolare e la sperimentazione più audace. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Leggi anche: Battlestar Galactica come prequel segreto di Blade Runner teoria spiegata

Leggi anche: Migliori serie Apple TV da non perdere dal 10 al 14 novembre 2025

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Migliori serie tv 2026 da non perdere: titoli più attesi del nuovo anno; Da A Knight of the Seven Kingdoms a Scrubs, le serie TV più attese del 2026.

Blade Runner: Black Lotus, la serie anime prequel di Blade Runner 2049 - Blade Runner 2049 (2017) ha seguito il destino del suo celebre capitolo originale: osannato dalla critica e dal pubblico (almeno quelli che lo hanno visto), non ha però avuto un gran riscontro al ... fantascienza.com

Su Sky arrivano i prequel di ‘Romanzo Criminale’ e ‘Gomorra’ - Tra le serie rimaste profondamente impresse nell’immaginario collettivo ci sono ‘Romanzo Criminale’ e ‘Gomorra’. quotidiano.net

Gomorra, le riprese del prequel iniziano nel 2025: le anticipazioni - L’annuncio è arrivato in occasione dei 10 anni della prima stagione, festeggiati su Sky con una ... lettera43.it

MattinaLive. . La nostra Campania è piena di giovani talenti: tra questi sicuramente c’è il nome del piccolo Antonio Incalza, classe 2015, nel cast di "Gomorra – Le Origini", l'atteso prequel Sky Original firmato da Marco D’Amore. Un viaggio condotto tra sogni e - facebook.com facebook

Dal 9 gennaio il prequel che racconta la storia di Pietro Savastano e Imma prima di Gomorra x.com