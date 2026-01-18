Dal parrucchiere sociale al market solidale le iniziative che aiutano le persone fragili a ritrovarsi

Il nuovo salone sociale di Casa Jannacci a Milano rappresenta un esempio di iniziativa solidale, dove le persone fragili trovano un ambiente accogliente e rispettoso. Dedicato a promuovere inclusione e supporto, il progetto si inserisce nel contesto di iniziative come i market solidali e i servizi di ascolto. Un luogo che, con semplicità e attenzione, aiuta a ricostruire autostima e senso di comunità, offrendo un’opportunità concreta di sostegno.

A l salone sociale di Casa Jannacci, appena inaugurato a Milano, i clienti entrano in punta di piedi. Un parrucchiere come ce ne sono tanti, con l'unica differenza che si trova all'interno della Casa d'Accoglienza intitolata al cantautore. È una delle tante realtà diffuse sul territorio nazionale finalizzate a restituire dignità alle persone. Alla base, un concetto che supera quello dell'assistenzialismo tradizionalmente inteso, perché per essere integrati nella società, e reintegrati, c'è bisogno anche di cose che spesso vengono considerate superflue e che sono le prime a essere eliminate quando si presentano difficoltà economiche: la bellezza, gli abiti nuovi, i giocattoli.

