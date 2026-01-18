Dai sistemi ferroviari al gas industriale | la via campana al Giappone è già aperta

Dai sistemi ferroviari al gas industriale, la regione Campania sta rafforzando i legami con il Giappone. Attraverso investimenti, scambi commerciali e innovazione, l’Italia mira a consolidare una collaborazione strategica con il mercato nipponico. Questa sinergia rappresenta un’opportunità per promuovere lo sviluppo economico e tecnologico, rafforzando la presenza italiana nel contesto internazionale.

Business nipponici, investimenti e scambi commerciali, governance e innovazione. Nell'Italia che guarda al Giappone con giustificate ambizioni di accrescere il suo già importante e consolidato rapporto economico (la premier Giorgia Meloni, prima di lasciare Tokyo, ha incontrato nella sede dell'Ambasciata d'Italia i vertici delle principali aziende giapponesi: 17 gruppi economici e industriali che, complessivamente, hanno un fatturato di oltre mille miliardi di euro e che sono attivi su scala globale e nei settori prioritari del Partneriato Strategico Speciale tra Italia e Giappone) c'è una via campana consolidata da anni e pronta a rafforzarsi ancora ora che la Zes unica offre grosse opportunità di nuovi investimenti.

