Da Tirano all’arrivo in piazza Garibaldi La grande festa con lo sport locale

Da Tirano a piazza Garibaldi, Sondrio si anima con la partecipazione delle società sportive locali. La città si prepara a accogliere i tedofori che trasporteranno il fuoco olimpico, portando un momento di condivisione e tradizione nel capoluogo valtellinese. Un’occasione per coinvolgere la comunità attraverso lo sport e i valori che esso rappresenta.

Sondrio coinvolge le società sportive del territorio per seguire i tedofori che porteranno il sacro fuoco di Olimpia nel capoluogo di provincia valtellinese. La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, partita da Olimpia con l’accensione del tradizionale fuoco lo scorso 26 novembre e giunta in Italia, a Roma, il 4 dicembre, prosegue il suo lungo viaggio e si avvicina sempre più alle sedi di gara, quando mancano soltanto tre settimane all’apertura delle Olimpiadi Invernali. Tutto è pronto a Sondrio per accogliere la fiaccola che arriverà in città nel pomeriggio di sabato 31 gennaio: il grande evento si terrà in piazza Garibaldi, con inizio alle ore 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

