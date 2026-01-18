Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “ Da noi. a Ruota Libera ”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 18 gennaio alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1. “Da noi. a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 18 gennaio 2026. In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 18 gennaio 2026

Leggi anche: “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 4 gennaio 2026

Leggi anche: “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 11 gennaio 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Da noi... a ruota libera, domenica 11 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Nek e gli altri ospiti della puntata; Da Noi... a Ruota Libera, Nek ed Elenoire Casalegno tra gli ospiti dell'11 gennaio; Rai 1: domenica nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a Ruota Libera”.

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier apre Sanremo 2026 con i big storici (e un grande lutto) - Mara Venier dà il via al dibattito su Sanremo, ma ospita pure Serena Autieri e il figlio della Loren; Francesca Fialdini ap ... libero.it