Da Dallinga a Fabbian quanti dubbi Italiano deve pensare pure al Celtic

Vincenzo Italiano affronta una notte di incertezze, con la Fiorentina in trasferta al Dall’Ara contro il Bologna. I toscani puntano a confermare la propria crescita, mentre i padroni di casa cercano continuità dopo il successo di Verona. La partita potrebbe influenzare la classifica, considerando anche gli impegni di altri club come l’Atalanta e il Como, e la presenza di giocatori come Dallinga e Fabbian.

Nottata di dubbi e riflessioni, per Vincenzo Italiano. Al Dall'Ara arriva la Fiorentina, il Bologna cerca continuità dopo il successo di Verona, per sfruttare il pareggio di Pisa dell'Atalanta per rimettere la freccia sui nerazzurri e proseguire la risalita in classifica, per sfruttare anche eventuali passi falsi del Como con la Lazio. Ma giovedì ci sarà una gara fondamentale in Europa League con il Celtic, altra gara da vincere per alimentare l'ambizione di passaggio agli ottavi senza passare dagli spareggi, con l'ottavo posto distante appena due punti. E allora il turnover potrebbe tornare ampio, come un paio di mesi fa, quando il tecnico rossoblù era capace di variare fino a 7 pedine da una gara all'altra.

I convocati per BFCFiorentina Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani. Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea. Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler - facebook.com facebook

