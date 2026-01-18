Da Bari al tetto del box office | Checco Zalone batte Avatar e conquista l’Italia

Da Bari al record di incassi: Checco Zalone supera Avatar e si aggiudica il primo posto nella classifica dei film italiani con il maggior incasso di sempre. Buen Camino, la nuova commedia diretta da Gennaro Nunziante, conferma ancora una volta il successo della comicità popolare e la capacità di Zalone di conquistare il pubblico, segnando un traguardo storico nel cinema italiano.

Il record che sembrava intoccabile cade sotto i colpi della comicità popolare più amata d’Italia. Buen Camino, la nuova commedia firmata dal barese Checco Zalone e diretta dal suo storico complice Gennaro Nunziante, è ufficialmente il film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano. In appena 24 giorni di programmazione, il film ha totalizzato 68.823.069 euro con 8.562.320 presenze, superando il primato detenuto da Avatar di James Cameron, che nel 2010 si era fermato a 68,6 milioni di euro. Un sorpasso clamoroso, simbolo del potere della comicità italiana: il talento di un pugliese di Capurso, cresciuto tra la risata popolare e il cinema di massa, riesce a battere il kolossal hollywoodiano per eccellenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Checco Zalone batte Avatar: «Buen Camino» sbanca il box office e dice molto più dell’Italia che del cinema d’autore

Il nuovo film di Checco Zalone, «Buen Camino», ha sorpreso il pubblico e ha conquistato il primo posto al box office, superando anche grandi produzioni come Avatar. L’opera, più che un semplice successo commerciale, riflette una visione autentica dell’Italia e della sua cultura, offrendo uno sguardo diretto e senza fronzoli sulla realtà. Una produzione che, pur nel suo stile semplice, dice molto sul panorama cinematografico attuale.

Checco Zalone inarrestabile: i numeri di “Buen Camino” al box office

Checco Zalone conferma la sua popolarità con il nuovo film

