Cuciniamo insieme | Perle di patate

Le perle di patate sono un’idea semplice e versatile per arricchire il vostro aperitivo o cena. Ideali per occasioni informali o feste con bambini, si preparano rapidamente e si presentano in modo scenografico. Perfette per creare un antipasto gustoso e colorato, queste perle sono una soluzione pratica per chi cerca un piatto vegetariano, facile da personalizzare e adatto a diverse situazioni.

Vi arrivano all’ultimo delle amiche e degli amici vegetariani e volete fare un aperitivo veloce, ma tanto scenografico? Avete anche i bambini che vengono per una festa? Oppure una cena in cui volete improvvisare un gustoso piatto di mezzo? Ecco per voi queste perline di patate. Sono gustosissime, facili e rapide da prepararsi e fanno un gran figura con solo quattro ingredienti. Ingredienti – 500 gr di patate, 120 gr di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, 80 gr di amido di mais, un ciuffo di prezzemolo che potete sostituire anche con erba cipollina o origano anche disidratati, olio per friggere (noi usiamo l’alto oleico di girasole) sale e pepe q. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cuciniamo insieme | Perle di patate Leggi anche: Cuciniamo insieme | Plumcake di mele Cuciniamo insieme | Sformato di cavolfiore

Il sformato di cavolfiore è un piatto della tradizione italiana che merita una rinascita. Ricco di sapori autentici, rappresenta un tesoro culinario spesso dimenticato, ma che oggi può tornare protagonista sulle tavole, celebrando il patrimonio gastronomico riconosciuto dall'Unesco. Un modo gustoso per riscoprire i sapori di un tempo e valorizzare la cucina di casa.

