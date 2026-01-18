Cuba l’omaggio dell’Avana ai 32 militari uccisi nel raid Usa in Venezuela | decine di migliaia in marcia sul lungomare
A L'Avana, decine di migliaia di persone hanno partecipato a una marcia per ricordare i 32 militari uccisi durante l’operazione militare degli Stati Uniti in Venezuela. L’evento ha rappresentato un momento di commossa solidarietà e di invito alla riflessione sui rapporti tra Cuba e gli Stati Uniti, con un messaggio di pacifismo e di resistenza alle politiche estere statunitensi.
Decine di migliaia di cubani hanno partecipato alla lunga marcia per rendere omaggio ai 32 militari uccisi in Venezuela durante l’operazione militare degli Usa e per mandare un messaggio alla Casa Bianca e al presidente Donald Trump. È avvenuto venerdì 16 gennaio all’Avana, in un corteo organizzato in “difesa della sovranità di Cuba e della Rivoluzione”. “Honor y gloria”, lo slogan scelto per chiamare le persone a raccolta nella “Marcia del popolo combattente”, snodatasi dalla Tribuna Antimperialista lungo il Malecón, il lungomare avanero. I cittadini hanno cominciato a riempire le strade della città sin dalle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Venezuela, rimpatriate a Cuba le salme dei 32 ufficiali uccisi in raid Usa
Le salme dei 32 ufficiali cubani uccisi nel raid statunitense in Venezuela sono state rimpatriate a Cuba. L’aereo con i resti è atterrato all’Aeroporto José Martí di L’Avana. L’evento si riferisce all’attacco del 3 gennaio, durante il quale è stato catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro. La vicenda evidenzia le tensioni tra Stati Uniti, Cuba e Venezuela in un contesto di atti militari e questioni diplomatiche.
Venezuela, morti 32 militari e 007 di Cuba per difendere Maduro. A L'Avana lutto nazionale
In Venezuela, 32 militari e agenti cubani sono morti nel tentativo di proteggere Nicolás Maduro. La presenza di forze cubane a sostegno del regime venezuelano evidenzia il legame tra i due paesi e il ruolo della
Dalla Tribuna Antimperialista, il presidente di Cuba Diaz Canel rende omaggio ai 32 combattenti caduti durante l'attacco degli Stati Uniti alla nazione sorella del Venezuela. Giovani, studenti e lavoratori si sono riuniti in questo luogo simbolo per manifestare il l - facebook.com facebook
#CUBA C'era anche il 94enne Raúl Castro all'aeroporto José Martí dell'Avana a rendere omaggio ai cubani uccisi dagli statunitensi in #Venezuela x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.