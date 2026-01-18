crollo del deposito

A Spoleto, dopo quasi quattro mesi dal crollo del vecchio deposito della ferrovia Spoleto-Norcia, è stata riaperta a senso unico via Nassiryia. Questa misura temporanea permette di ripristinare la viabilità nella zona, facilitando gli spostamenti mentre proseguono gli interventi di messa in sicurezza e riparazione dell’area interessata. La riapertura rappresenta un passo importante per la ripresa delle attività e la normalizzazione del traffico locale.

SPOLETO Dopo quasi quattro mesi dal crollo del vecchio deposito della ferrovia Spoleto-Norcia, riapre a senso unico via Nassiryia. L’ultima ordinanza sindacale fissa la data per il termine dei lavori al 17 gennaio e proprio nella giornata di ieri la strada che unisce il popoloso quartiere Casette a viale Trento e Trieste, almeno per una corsia è stata riaperta. Il vecchio deposito, in disuso già da diverso tempo e di proprietà del Demanio, era crollato lo scorso 22 settembre all’incirca all’orario dell’uscita delle vicine scuole di villa Redenta (elementari ed asilo). Fortunatamente nessuna persona era rimasta coinvolta nell’incidente, ma le macerie hanno invaso via Caduti di Nassiriya, che è stata subito transennata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

