Crisi di Nervi isteria e risate in tre atti unici di ?echov

Bergamo. Un sarcasmo assurdo e crudele, capace di mostrare la forza delle passioni oltre gli stereotipi, mostrate nell’esasperazione di personaggi che si avvicinano alla maschera. Passioni e desideri che sono il motore di “Crisi di Nervi. Tre atti unici di Anton?echov”, andati in scena sabato 17 gennaio (e in programma fino a domenica 25) per la Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti. Tre atti diretti dal tedesco Peter Stein, che torna ad uno dei suoi autori di riferimento, mettendo in scena al Donizetti sarcasmo, assurdo e crudeltà dell’autore russo, prime opere che gettano le basi poi per i capolavori della maturità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Prosa, al Donizetti “Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton ?echov”

La stagione di prosa 2025-2026 del Teatro Donizetti prosegue con la rappresentazione di “Crisi di nervi”, un'opera in tre atti di Anton Cechov. Dopo l’apertura dedicata all’umorismo di Gilberto Govi, il teatro cittadino accoglie questa produzione dal 17 al 25 gennaio, escluso il lunedì 19. Un appuntamento che arricchisce il cartellone con un classico della letteratura russa, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale di qualità e rifl

?echov al Donizetti indaga sulle crisi di nervi

Dal 17 al 25 gennaio, al Teatro Donizetti di Bergamo, la stagione di prosa prosegue con la rappresentazione di tre atti unici di Anton Cechov, diretti dal regista tedesco Peter Stein. Lo spettacolo, prodotto dalla Fondazione Teatro Donizetti, esplora temi legati alle crisi di nervi e alle complessità dell'animo umano, offrendo un'interpretazione sobria e riflessiva dell'opera dello scrittore russo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

OGGI 15 GENNAIO! SAN CASCIANO, TEATRO NICCOLINI ( piazza della Repubblica 12), h 21,00: CRISI DI NERVI Tre atti unici di Anton Cechov (2024-25) Produzione Tieffe Teatro Milano e Teatro Biondo Palermo Regia Peter Stein, L’orso con Maddalena C - facebook.com facebook