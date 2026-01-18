In seguito alla recente sconfitta contro la Fiorentina, il Bologna si trova in una fase difficile, con le possibilità di qualificarsi alle coppe europee ormai compromesse. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Milan, che potrebbe approfittarne per rinforzare la propria rosa con alcuni dei talenti rossoblù. La dinamica del mercato continuerà a essere monitorata nei prossimi mesi, mentre il Bologna cerca di reagire alla crisi in vista della prossima stagione.

Profonda crisi per il Bologna che, con la sconfitta interna contro la Fiorentina, ha detto addio probabilmente alle speranze di centrare la qualificazione alle coppe europee in vista della prossima stagione. Nel caso in cui i rossoblu dovessero mancare l’accesso alle coppe europee, il club di Joey Saputo sarà costretto a salutare alcuni pezzi pregiati della rosa per far quadrare i conti. Il Milan guarda in casa Bologna per il mercato (Ansa Foto) – calciomercato.it. Il Milan, in lotta per un posto in Champions League in vista della prossima stagione, sta cercando di individuare quelli che potrebbero essere i profili da portare a Milanello per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Crisi Bologna, ne approfitta il Milan: assalto al gioiello rossoblu

Al Bologna non è più intoccabile, l’Inter si fionda sul gioiello rossoblu

L’Inter ha manifestato interesse per un calciatore del Bologna, considerato un elemento di valore per la prossima stagione. La società nerazzurra si prepara a finalizzare l’acquisto nel 2026, segnando un possibile cambiamento nel panorama delle squadre italiane. Questa operazione potrebbe influenzare gli equilibri della Serie A, aprendo nuovi scenari per il futuro del giocatore e delle rispettive compagini.

E’ sceso il gelo sul Bologna. Al Dall’Ara passa anche l’Atalanta . Rossoblù in crisi nera e scavalcati

Il Bologna affronta un momento difficile dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, che ha aggravato la crisi dei rossoblù. La squadra si trova ora in una posizione complicata, scavalcata in classifica e con il morale sotto pressione. La recente serie negativa, segnata da tre sconfitte consecutive tra le mura amiche, richiede attenzione e interventi mirati per invertire il trend e ritrovare fiducia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La #Fiorentina sbanca il Dall'Ara e ributta il #Bologna nella crisi: colpo pesante in zona salvezza per i viola Federico Castiglioni #SerieA #BolognaFiorentina x.com

Verona-Bologna 2-3, vittoria in rimonta per i rossoblù nel match di recupero Crisi nera per i veneti, che restano all'ultimo posto della classifica - facebook.com facebook