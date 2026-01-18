Cremona come Crans-Montana il video dell' incendio al Moma Club causato dalle fontane pirotecniche

Il questore di Cremona, Carlo Ambra, ha disposto la chiusura di due discoteche della zona, il “Juliette” a San Felice e il “Moma Club” a Crema. Per il primo locale è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni, per il secondo per 8 giorni. Al “Moma Club”, di recente, è avvenuto un episodio che ha subito riportato alla mente ciò che si è verificato a Crans-Montana: durante una serata c’è stato l’incendio di alcuni addobbi posizionati sul soffitto del locale. A provocare le fiamme, che fortunatamente non hanno causato gravi danni, sono state alcune fontane pirotecniche posizionate sulle bottiglie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Fontane pirotecniche e rischio incendio: dopo la strage di Crans-Montana chiuse due discoteche tra Cremona e Crema

Dopo l’incidente di Crans-Montana, le autorità italiane hanno intensificato i controlli nelle discoteche tra Cremona e Crema. In particolare, sono state chiuse due strutture per rischi legati all’uso di fontane pirotecniche e alla prevenzione degli incendi. La Questura ha rafforzato le verifiche per garantire ambienti più sicuri, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza nei locali pubblici.

Soffitto incendiato dalle “fontane" sulle bottiglie e uscite di sicurezza bloccate: sigilli al Moma Club di Crema e al Juliette di Cremona

Le autorità hanno disposto il blocco temporaneo del Moma Club di Crema e del Juliette di Cremona, a seguito di controlli sulle norme di sicurezza. Sono state riscontrate irregolarità come soffitti incendiati dalle fontane sulle bottiglie e uscite di sicurezza bloccate. Queste ispezioni rientrano nell’ambito delle verifiche in corso nelle discoteche italiane, note come “effetto Crans-Montana”, volte a garantire la sicurezza pubblica nelle strutture notturne.

