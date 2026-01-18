Credito fantasma annullato il precetto e debitore salvato dall' asta illegale
La Corte d'appello di Perugia ha annullato un precetto esecutivo che aveva portato all’asta di immobili, evidenziando l’assenza di prove sulla cessione del credito. Questa decisione sottolinea l’importanza di verificare correttamente le procedure e la documentazione nei procedimenti di recupero crediti, garantendo il rispetto delle norme e dei diritti dei debitori.
La Corte d'appello di Perugia ha annullato un precetto, con il quale era stata azionata una vendita all’asta di beni immobili, perché "mancano le prove della cessione del credito". E la società di cartolarizzazione perde la causa contro un debitore.La prova della cessione di un credito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
