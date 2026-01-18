Credito fantasma annullato il precetto e debitore salvato dall' asta illegale

La Corte d'appello di Perugia ha annullato un precetto esecutivo che aveva portato all’asta di immobili, evidenziando l’assenza di prove sulla cessione del credito. Questa decisione sottolinea l’importanza di verificare correttamente le procedure e la documentazione nei procedimenti di recupero crediti, garantendo il rispetto delle norme e dei diritti dei debitori.

