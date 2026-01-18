Nel calcio, l’efficacia sotto porta è fondamentale. Juve, David e Openda cercano di ritrovare il gol, mentre il canadese tenta due volte senza successo e il belga una. Anche a La Unipol Domus, Yildiz si distingue come il più pericoloso, evidenziando come le occasioni creation siano importanti quanto la finalizzazione. Questa dinamica sottolinea l’importanza di convertire le opportunità in reti, elemento chiave per il successo di ogni squadra.

La partita di Cagliari della Juve rischia di riaccendere il confronto fra giochisti e risultatisti. Perché - ha spiegato Spalletti in conferenza stampa al termine del match - "abbiamo dominato e non abbiamo mai preso una ripartenza", quasi a voler premiare i suoi per come hanno gestito il match sui 90 minuti ("sicuramente qualcosa in più dovremo prenderci"). La questione diventa del tutto controversa, però, di fronte al risultato e, quindi, alla sconfitta: perché, nell'1-0 dell’Unipol Domus, il Cagliari festeggia e la Juve rallenta la sua corsa in alto alla classifica. Premiando di più l'idea di Pisacane, che si dichiara in mezzo tra chi insegue di più il risultato e chi la prestazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Creare non serve se poi non fai gol: Juve, David e Openda tornano nel mirino

