Crans-Montana testimonianza-choc | Jessica ha ripreso tutto e poi ha cancellato i video

Jessica Moretti, proprietaria del Constellation a Crans-Montana, è al centro di una testimonianza che solleva dubbi sulla gestione dei video relativi all’incendio del locale durante la notte di Capodanno, in cui sono morte 40 persone. Secondo alcune fonti, avrebbe ripreso i momenti della tragedia e successivamente cancellato i filmati. Questa vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’eventuale conoscenza dei fatti.

Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, il locale andato a fuoco a Crans-Montana uccidendo 40 persone la notte di Capodanno, avrebbe filmato il rogo mortale ma poi avrebbe nascosto i video della strage. Quando è stata interrogata dai magistrati svizzeri, infatti, la donna ha detto di non avere nel suo telefono nessun video della serata. In realtà, stando a quanto emerso dagli atti, la donna sarebbe stata immortalata da uno dei clienti mentre riprendeva non solo le bottiglie di champagne con sopra le fontane di luce, ma anche l'inizio dell'incendio. A confermare questa versione dei fatti sarebbe stata Louise, una delle cameriere in servizio nel locale la notte della tragedia.

A una settimana dal tragico incendio di Capodanno a Le Constellation, emerge una nuova accusa nei confronti di Jessica Moretti, accusata di aver mentito sulla sua condizione. La vicenda, che ha sconvolto Crans-Montana, rimane al centro dell’attenzione, mentre le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e ricostruire quanto accaduto in quella drammatica notte.

Il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116, continua a suscitare interrogativi. Tra le accuse più gravi, si evidenzia quella rivolta a Jessica Moretti, coinvolta nella vicenda. La vicenda rimane complessa e in evoluzione, richiedendo approfondimenti e chiarimenti sulle cause e sulle responsabilità di quanto accaduto.

