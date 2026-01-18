Crans-Montana | perché è arrivato un nuovo super antibiotico per i giovani ustionati ricoverati al Niguarda e come e quando si utilizzano quelli già esistenti in Italia

A Milano, presso l’ospedale Niguarda, è stato introdotto un nuovo antibiotico efficace per i giovani ustionati, sviluppato grazie alla collaborazione con centri di Milano e Genova. Questo farmaco rappresenta un’opzione avanzata per il trattamento delle infezioni nelle persone ricoverate, integrandosi con le terapie esistenti in Italia. Di seguito, vengono illustrate le modalità di utilizzo e i tempi di applicazione di questa nuova risorsa terapeutica.

È stato questo il motivo per cui, quando un'infezione da Acinetobacter baumannii ha colpito uno dei ragazzi ustionati ricoverati al Niguarda, si è subito ritenuto fondamentale l'utilizzo di Xacduro (sulbactam-durlobactam), un antibiotico ancora sperimentale in Italia. Per salvare il ragazzo, i medici del Niguarda hanno contattato sia il Gruppo Humanitas sia l’Ospedale San Martino di Genova, che, facendo rete, hanno prestato alcune dosi del medicinale (già a loro disposizione) all'ospedale milanese. Infatti, mentre negli Stati Uniti, Xacduro è già stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) per il trattamento di alcune infezioni gravi causate da Acinetobacter baumannii, in Italia il farmaco, non ancora autorizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco - (AIFA), è utilizzabile solo in alcuni ambiti ospedalieri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Al centro Grandi Ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano si monitorano e curano i giovani rimasti ustionati nel tragico incendio di Crans-Montana, avvenuto durante il veglione di Capodanno. Il reparto opera 24 ore su 24 per garantire assistenza e monitoraggio ai pazienti provenienti dalla Svizzera, in condizioni ancora delicate. La situazione attuale dei giovani ricoverati viene costantemente valutata dai medici, nel rispetto delle procedure di cura e sicurezza.

I tre ragazzi ustionati a Crans Montana e ricoverati al Niguarda sono stati stabilizzati e sottoposti alle cure necessarie. Le loro condizioni sono attualmente sotto controllo, e il personale medico sta monitorando attentamente il loro stato di salute. La priorità rimane il loro recupero, con attenzione alle complicanze legate alle ustioni.

