Crans-Montana parla l’avvocato di Jessica Moretti | Non è vero che stava scappando

Gli avvocati di Jessica Moretti hanno dichiarato in televisione che la loro assistita non stava cercando di scappare durante la tragedia del Constellation a Crans-Montana. In una dichiarazione ufficiale, respingono le accuse più dure relative all’incendio che ha causato la morte di 40 persone, ribadendo la presunzione di innocenza e offrendo chiarimenti sulla posizione della loro assistita.

Crans-Montana, gli avvocati dei Moretti rompono il silenzio in televisione e respingono le accuse più dure legate alla strage del Constellation, l’incendio costato la vita a 40 persone. Al telegiornale della Radio Télévision Suisse (Rts), i tre legali dei proprietari del locale spiegano di aver scelto finora il silenzio “per rispetto delle vittime”, ma di ritenere ora necessario intervenire per “restituire la verità” e arginare quella che definiscono una pericolosa deriva mediatica e emotiva. Secondo la difesa, le accuse rivolte ai coniugi Moretti sarebbero alimentate da una comprensibile rabbia iniziale, che però rischia di trasformarsi in calunnia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Gli avvocati di Jessica Moretti intervengono a Crans-Montana per chiarire la posizione della loro assistita, smentendo le accuse di fuga legate alla tragedia del Constellation. In un intervento televisivo, ribadiscono che Jessica non stava tentando di scappare e contestano le accuse più dure riguardanti l’incendio che ha causato la morte di 40 persone.

Strage Crans-Montana: Jessica Moretti parla (e piange) dopo l’arresto (VIDEO)

Jessica Moretti si presenta davanti alle telecamere, visibilmente emozionata, dopo l’arresto legato alla tragedia di Crans-Montana. Le sue parole, accompagnate da lacrime, mostrano un volto umano di fronte a un evento che ha sconvolto la comunità e l’opinione pubblica. Questa intervista offre uno spaccato sincero di una vicenda ancora in fase di approfondimento, evidenziando l’importanza di ascoltare tutte le parti coinvolte in un contesto delicato come questo.

Crans-Montana, parla la cameriera Louise Leguistin: «Di notte vedo i volti dei morti. Jessica Moretti? Filmava, poi è corsa via, non l’ho più rivista» - Rivede se stessa che esce salva dall’ingorgo umano delle scale e riesce a raggiungere l’esterno. corriere.it