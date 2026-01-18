Crans-Montana la Svizzera cancella eventi legati alle Olimpiadi | Contesto inadatto

La Svizzera ha deciso di cancellare alcuni eventi promozionali legati alle Olimpiadi di Milano Cortina, citando un contesto inappropriato. La decisione arriva in seguito alla tragedia di Crans-Montana, dove sono morte 40 persone in un incendio nel locale durante la notte di Capodanno. Questa scelta riflette una sensibilità verso l’attuale clima di tensione e rispetto per le vittime della tragedia.

La Svizzera cancella alcuni eventi promozionali legati alle Olimpiadi di Milano Cortina. Il motivo? In Italia ci sarebbe un clima ostile dopo la tragedia di Crans-Montana, dove sono morte 4o persone in un locale andato a fuoco la notte di Capodanno. Tra le vittime, anche degli italiani. La decisione è stata presa da Presence Suisse, l’ente pubblico che si occupa di promuovere l’immagine turistica e le tradizioni elvetiche. Dal calendario sono spariti in particolare degli eventi dedicati alla gastronomia svizzera e anche un concerto in programma a Milano. Depennato anche un gala a inviti dedicato all’immagine delle Alpi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La Svizzera pronta a ospitare le Olimpiadi del 2038: tra le sedi anche Crans-Montana

La Svizzera si prepara a ospitare le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2038, con Crans-Montana tra le sedi candidate. Il Comitato Olimpico Svizzero ha confermato di essere in dialogo con il Comitato Olimpico Internazionale per organizzare l’evento, che rappresenta un’opportunità importante per la regione. La candidatura si inserisce nel quadro delle iniziative per promuovere lo sport e il turismo sostenibile nel paese.

Incendio Crans-Montana, dagli eventi alle vittime: cosa sappiamo e cosa no

L’incendio avvenuto in un bar di Crans-Montana, nel Canton Vallese, ha provocato numerose vittime e feriti. Nonostante le indagini siano in corso, molte domande riguardanti le cause e le dinamiche dell’incidente restano ancora senza risposta. In questo articolo, analizzeremo gli eventi noti e ciò che ancora deve essere chiarito, offrendo un quadro aggiornato sulla vicenda.

Sigilli al 'Piper', storico locale di Roma, dopo la strage di Crans-Montana: riscontrate anomalie all'impianto e rischi per l'evacuazione. I controlli della Questura vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia in Svizzera #ANSA x.com

Roma, chiusa la discoteca Piper dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook