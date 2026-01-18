Crans-Montana Jacques Moretti era stato condannato in Svizzera nel 2016 per impiego illegale di lavoratori

Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, è già noto per una condanna svizzera del 2016 per impiego illegale di lavoratori. Recentemente, sono emersi nuovi elementi che sollevano dubbi sulla sua responsabilità nell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno, in cui sono morte 40 persone. La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza e sulla gestione del locale, suscitando interrogativi sulle eventuali responsabilità di Moretti.

Si sollevano nuovi dubbi su Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove in un incendio nella notte di Capodanno sono morte 40 persone. Secondo quanto riporta il quotidiano elvetico ‘NZZ am Sonntag’, infatti, l’uomo potrebbe non aver avuto i requisiti per il rilascio di un permesso di gestire un’attività poiché già condannato in Svizzera nel 2016 per avere impiegato lavoratori illegalmente, sempre a Crans-Montana. Secondo la legge vallesana, alle persone con precedenti penali è vietato gestire un bar in determinate circostanze. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, Jacques Moretti era stato condannato in Svizzera nel 2016 per impiego illegale di lavoratori Crans-Montana, Jacques Moratti era stato condannato in Svizzera nel 2016 per impiego illegale di lavoratori

Nel 2016, Jacques Moratti era stato condannato in Svizzera per impiego illegale di lavoratori. Recentemente, emergono nuovi dubbi su Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto in un incendio nella notte di Capodanno che ha causato la morte di 40 persone. La vicenda solleva interrogativi sulla sua responsabilità e sulla sicurezza del locale. Crans Montana, “Jacques Moretti condannato in Svizzera nel 2016 per lavoro nero”

Nel 2016, Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato condannato in Svizzera per aver impiegato lavoratori senza regolare contratto. Attualmente in carcere, la vicenda evidenzia le conseguenze di pratiche lavorative non conformi alle normative svizzere. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Sigilli al 'Piper', storico locale di Roma, dopo la strage di Crans-Montana: riscontrate anomalie all'impianto e rischi per l'evacuazione. I controlli della Questura vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia in Svizzera #ANSA x.com Roma, chiusa la discoteca Piper dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.