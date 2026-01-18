crans montana jacques moretti condannato in svizzera nel 2016 per lavoro nero

Nel 2016, Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato condannato in Svizzera per aver impiegato lavoratori senza regolare contratto. Attualmente in carcere, la vicenda evidenzia le conseguenze di pratiche lavorative non conformi alle normative svizzere.

Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana e ora in carcere, “è stato condannato nel 2016 in Svizzera per aver impiegato lavoratori illegalmente”. La notizia viene riportata dal quotidiano NZZ am Sonntag. Il passato di Moretti e di sua moglie da ormai due settimane viene scandagliato dai cronisti, che hanno puntato i fari sul business e sull’ascesa finanziaria della coppia. Questo episodio – riportato dal quotidiano tedesco che ha una versione svizzera – ha sollevato interrogativi sull’opportunità di concedergli un permesso per la gestione di un’attività commerciale, considerando la legge vallesana che limita tali permessi a chi ha precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel 2016, Jacques Moratti era stato condannato in Svizzera per impiego illegale di lavoratori. Recentemente, emergono nuovi dubbi su Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto in un incendio nella notte di Capodanno che ha causato la morte di 40 persone. La vicenda solleva interrogativi sulla sua responsabilità e sulla sicurezza del locale.

Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. I pm di Roma invieranno rogatoria in Svizzera

Il Tribunale di Sion ha convalidato l’arresto di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto nel rogo di Capodanno che ha causato 40 vittime e 116 feriti. I pm di Roma trasmetteranno una rogatoria in Svizzera per approfondire l’indagine. La decisione ha validità di tre mesi, mentre le autorità italiane collaborano con quelle svizzere per chiarire i fatti.

Sigilli al 'Piper', storico locale di Roma, dopo la strage di Crans-Montana: riscontrate anomalie all'impianto e rischi per l'evacuazione. I controlli della Questura vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia in Svizzera #ANSA x.com

Roma, chiusa la discoteca Piper dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook